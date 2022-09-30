كما دشنت رابطة الهواة مكتب تهامة (شمال عسير) برئاسة خالد آل شفقان، ومكتب تهامة (غرب عسير) برئاسة يحيى آل نحيلة، ويبلغ عدد الفرق في المكتبين 35 فريقاً تابعاً للرابطة الفرعية في عسير.
من جهته أوضح رئيس رابطة الهواة لكرة القدم عادل الفقي أن الرابطة حققت أحد أهم مستهدفاتها لعام 2022 وهو إنشاء 3 روابط فرعية بعد تدشين رابطتي نجران والجوف، ليصبح عدد الروابط الفرعية 15 رابطة.
وبيّن الفقي استمرار الرابطة في العمل على تنفيذ أهدافها وتحقيق رؤية المملكة 2030 واستراتيجية وزارة الرياضة بزيادة عدد ممارسي الرياضة، بمتابعة من الاتحاد السعودي لكرة القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الرياضه السعوديه رابطة الهواة لكرة القدم تدشن «الفرعية» الـ15 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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