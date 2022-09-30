اخبار الرياضه السعوديه اختتام بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة البوتشيا

وحقق نادي الأحساء المركز الأول في الترتيب العام، ونادي الدمام المركز الثاني، فيما حصل نادي تبوك على المركز الثالث.
وأكد مدير البطولة الرئيس التنفيذي لنادي تبوك لذوي الإعاقة سلطان جبارة أن البطولة أقيمت بالشراكة مع جامعة فهد بن سلطان، وفرعيْ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة بالمنطقة، إذْ تعدُّ إحدى المبادرات التنموية لإمارة منطقة تبوك دعماً للرياضة والرياضيين من منسوبي أندية المملكة لذوي الإعاقة، منوِّهاً بأهمية اللعبة لما لها من فوائد إيجابية على دمج ذوي الإعاقات الشديدة في المجتمع.
وأشاد جبارة بالبطولة والتنافس بين المشاركين من مختلف مناطق المملكة، مقدماً شكره للأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على رعايته البطولة ودعمه لذوي الإعاقة، ولجميع المشاركين في هذه النسخة، وأعضاء اللجنة التنظيمية والتحكيمية للبطولة.
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