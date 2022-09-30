“المياه الوطنية” ترد على استفسارات بشأن من يتحمل الفواتير المالك أم المُستأجر

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المناطق_الرياض
ردت شركة المياه الوطنية، على استفسارات بشأن الطرف الذي يُفترض أن يتحمل المخالفات وفواتير الخدمة في حالات الإيجار.
وبيّنت الشركة، أنها ليست طرفاً في العلاقة التعاقدية بين المالك والمُستأجر، ولا يمكنها أن تدخل في هذه العلاقة ما لم يكن هناك ربطاً إلكترونياً متكاملاً مع نظام “إيجار”.
وأشارت إلى أنه يمكن للعميل معرفة رقم الحساب الخاص به ورقم العداد من خلال زيارة الفرع الإلكتروني.
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Source almnatiq
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