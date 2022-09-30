زيلينسكي يدعو الروس للتمرّد على بوتين

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المناطق_د ب أ

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الخميس، الشعب الروسي إلى التمرد على رئيسه فلاديمير بوتين وإيقاف الحرب.

وقال زيلينسكي في رسالة مصورة بالفيديو “لوقف ما يحدث، عليكم أن توقفوا هذا الشخص الوحيد في روسيا الذي يريد الحرب أكثر من الحياة”.

وفي مقطع فيديو ثان، خاطب زيلينسكي شعب منطقة القوقاز متعددة الأعراق في روسيا.

واتهم زيلينسكي روسيا بجلب الموت والتعذيب والاغتصاب والدمار، وقال: “يمكن وقف ما يحدث، لكن ينبغي على المواطنين “النهوض والقتال”. كما امتدح الرئيس الأوكراني المقاومة في روسيا للعملية التي يقوم بها الكرملين للتعبئة الجزئية لجنود الاحتياط بالجيش.

وقال زيلينسكي إن 58 ألف روسي قتلوا في أوكرانيا وهو رقم لم تؤكده موسكو ولا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

وأضاف أن العديد من الجنود الروس سيرسلون إلى القتال دون شارات أو وثائق حتى لا يتم التعرف عليهم ونصح أولئك الذين تم استدعاؤهم بوشم أسمائهم على أجسادهم حتى يمكن إعادة جثثهم إلى أقاربهم.

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Source almnatiq

