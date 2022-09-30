“الغذاء والدواء الأمريكية” توافق على علاج جديد لمرضى التصلب الجانبي الضموري

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قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الموافقة على عقار “ريليفريو” الجديد المُخصص للمرضى الذين يعانون من التصلب الجانبي الضموري، والذي يُعرف اختصاراً بمرض “ALS”.

وأفاد مدير مكتب علم الأعصاب بالإدارة، البروفيسور بيلي ديون، بأن الموافقة على العقار الجديد الذي يتكون من مادتي “فينيلبوتيرات الصوديوم” و”التورورسوديول”، توفّر خياراً علاجياً لمرض يهدد الحياة ولا يوجد له علاج فعّال.

وأشارت “الغذاء والدواء الأمريكية”، إلى أنه يمكن تناول ريليفريو عن طريق الفم أو من خلال أنبوب تغذية، حيث يوصى بتناول جرعة واحدة إلى جرعتين يومياً خلال الأسابيع الست الأولى، كما يجب تناول الجرعات بعد الوجبات الأساسية أو الخفيفة.

ويُعتبر التصلب الجانبي الضموري أحد الأمراض النادرة، فهو يهاجم خلايا الأعصاب المسؤولة عن الحركة والكلام والبلع؛ ما قد يؤدي تدريجياً لضعف العضلات والشلل.



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Source akhbaar24

