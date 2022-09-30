علاء كنو يوضح حقيقة توقيعه للنصر بدلا من شقيقه محمد كنو.. فيديو

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كشف “علاء كنو” شقيق اللاعب “محمد كنو” ووكيل أعماله، حقيقة توقيعه لنادي النصر بدلا عن أخيه.
وأضاف كنو خلال لقائه ببرنامج “في المرمى” المذاع عبر قناة العربية:أنا استغرب هذا الكلام، كما أن محمد شخص ناضج، ليش أنا بوقع بدلا منه، وليش لدي وكالة شرعية.
وتابع : محمد كنو هو الذي وقع لنفسه على عقد النصر ،ومافي أحد يقدر يوقع عنه ، مؤكدًا تواجده أثناء التوقيع للنصر.
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Source almnatiq
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