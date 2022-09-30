شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. غياب 6 لاعبين عن المران ونجم الفريق يخضع للتأهيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخبار الزمالك اليوم الخميس 29 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها غياب 6 لاعبين عن المران.



ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار نادي الزمالك كالآتي:

أخبار الزمالك اليوم.. غياب 6 لاعبين عن المران الجماعي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، عدم مشاركة اللاعبين الدوليين، سواء الذين تواجدوا مع منتخبي مصر أو تونس خلال فترة الأجندة الدولية الأخيرة.

وحصل 6 لاعبين على راحة إضافية لمدة 24 ساعة، وهم محمود حمدي "الونش" وأحمد مصطفى "زيزو" وإمام عاشور ومحمد صبحي، بجانب الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، بقرار من جوسيفالدو فيريرا المدير الفني.

ومن المقرر أن ينتظم لاعبو الزمالك الدوليين في التدريبات الجماعية غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أخبار الزمالك اليوم.. فيريرا يضع برنامج تأهيلي للاعبين

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، عقب العودة لاستئناف التدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة لمدة 3 أيام.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الحصة التأهيلية والبدنية إلى عدة مراحل، تضمنت تدريبات الجري الخفيف بمحيط الملعب، اعقبها تدريبات تأهيلية متنوعة، وبعدها خاض اللاعبون فقرة تأهيلية باستخدام الكرة، وتولى أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال بالفريق قيادة التدريبات البدنية للاعبين خلال مران اليوم.



أخبار الزمالك اليوم.. أحمد فتوح يخضع لبرنامج تأهيلي

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك راحة إلى أحمد فتوح الظهير الأيسر، من المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

جاء ذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الوطني خلال فترة الأجندة الدولية الأخيرة.

ويخضع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية من أجل تجهيزة للمشاركة في التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.