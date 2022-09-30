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شكرا لقرائتكم أمانة عسير توضح سبب إغلاق محلات بسوق الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضح المتحدث الرسمي بأمانة منطقة عسير ماجد الشهري، أنه إشارة إلى المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وذلك حول إغلاق سوق الثلاثاء بمدينة أبها أن ما تم إغلاقه هي المحلات غير المرخصة والمخالفة لنظام الاشتراطات البلدية والصحية. وأضاف أنه تم إنذار تلك المحلات وإبلاغ أصحابها بإصدار التراخيص التي تخولهم من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي إلا أنهم لم يتجابوا مع تلك الإنذارات وتم الإغلاق بعد انتهاء المهلة الكافية. ونبه إلى ضرورة إصدار التراخيص النظامية التي تخولهم من ممارسة النشاط بسوق الثلاثاء وذلك لتحديد ملاك تلك المنشآت لمراقبتها نظامًا.