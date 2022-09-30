إعلامي رياضي: لو عاد النصر لسابق عهده سيطالبون بشطبه

محمد بن مسعود - الدمام - شن محمد الدويش الإعلامي الرياضي، هجومًا على عدة أطراف مختلفة بسبب نادي النصر، كما أن لو النصر عاد لسابق عهد سيطالبون بشطبه.
نشر الإعلامي الرياضي محمد الدويش عبر حسابه الرسمي على توتير: “مايهمهم النصر لكن وصل بهم همّه إلى درجة الدعوة لمقاطعة رعاته ! وتابع:يريدون حصاره ماليًا وإعلاميا ،هذا وهو ليس نصر محمد سعد العبدلي الذي حرمهم من البطولات 13 سنة ولا نصر ماجد الذي كان يرقّدهم بدري ! .
وأضاف:كيف لو عاد نصر زمان ؟ سيطالبون بشطبه !
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