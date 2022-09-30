القبض على مواطن تلفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قَبضت دورياتُ الأمن بمنطقة الرياض، على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتلَّفظ على آخر بعبارات خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية، وجرى إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقه. أخبار قد تهمك

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