اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 359 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 421 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم أن الفحوصات التي بلغ عددها 4388، أظهرت تسجيل 359 حالة جديدة قائمة بفيروس كورونا، كما تعافت 421 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 675724.

وبلغ العدد الاجمالي للحالات القائمة 3027 حالة، منها 27 حالة تخضع للعلاج بالمستشفى.