عارض صحي ينقل البلام إلى المستشفى

محمد بن مسعود - الدمام - تعرّض النجم الكويتي حسن البلام، لوعكة صحية مفاجئة، تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات. ونشر عدد من النجوم صورة للنجم حسن البلام، وهو يرقد في المستشفى، وتمنوّا له الشفاء العاجل.

وفي هذا السياق، شارك الفنان طارق العلي، عبر حسابه في «إنستغرام»، صورة لحسن البلام من على سرير المرض، وكتب عليها معلقًا: «أجر وعافية، الله يقومك بالسلامة».

من جهتها، نشرت الممثلة مي العيدان، صورة لحسن البلام من المستشفى، عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، وعلّقت عليها: «اللهم شافي وعافي أخونا الفنان حسن البلام، حيث يرقد بالمستشفى.. اللهم اكسوه برداء الصحة والعافية. وإن شاء الله ترجع تنور بيتك وعايلتك بوعلي ما اتشوف شر.. جدامك العافية إن شاء الله».

من جانبه، شارك خالد المظفر صورة برفقة حسن خلال زيارته له بالمستشفى، علّق عليها «بعيدًا عن الفن.. صحتك عندنا بالدنيا، وضحكتك تسوى ملايين، الله يحفظك يا حبيبي».

وعلّق أيضًا محمد الرمضان على صورة حسن من المستشفى عبر إنستغرام، وكتب: «بومزيان الغالي.. أجر وعافيه يا حبيبي، وما تشوف شر يا خوي».