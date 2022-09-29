شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة يكشف تفاصيل جراحته وموعد عودته للملاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، موعد عودته إلى الملاعب مرة أخرى، بعدما تعرض للإصابة خلال الفترة الأخيرة.

عبدالعزيز البيشي يخضع لجراحة في الركبة

ويغيب عبد العزيز البيشي لاعب العميد، بعدما خضع لعملية جراحية على مستوى الركبة في الشهر الماضي، مما تسبب في غيابه عن مباريات الاتحاد في بداية الموسم الحالي من دوري روشن السعودي.

وانتشر مقطع فيديو للاعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يتحدث عن إصابته وموعد عودته مرة أخرى حيث قال:: "الحمدلله انتهت مرحلة علاجي في إسبانيا".

وتابع: "لقد تجاوزت المرحلة الصعبة وبإذن الله قريبًا العودة للملاعب"، مشيرًا إلى أنه في المراحل النهائية من فترة علاجه قبل عودته.

البيشي يصل إلى جدة الجمعة لبدء برنامج علاجه

ومن المنتظر أن يصل البيشي إلى جدة مساء الجمعة قادمًا من إسبانيا، وذلك من أجل بداية المرحلة الثانية من رحلة العلاج، والتي تتمثل في التأهيل وعمل برنامج بدني في مقر ناديه.

ويستعد الاتحاد لمواجهة النصر في الكلاسيكو مساء الأحد على ملعب "برسول بارك"، في إطار الجولة الخامسة من الدوري السعودي.