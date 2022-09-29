شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية ثنائي النصر لمواجهة اتحاد جدة في كلاسيكو دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهة اتحاد جدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.



موعد مباراة النصر ضد اتحاد جدة بدوري روشن



ويستعد العالمي بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لمواجهة العميد، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالبطولة.

وأكد الإعلامي السعودي أحمد الجدي، أن النصر تلقى أخبارًا سارة بجاهزية الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى الفريق والكاميروني فينسينت أبو بكر مهاجم الفريق، للمشاركة في مواجهة الاتحاد يوم الأحد المقبل.

أوسبينا وأبو بكر جاهزان لمواجهة اتحاد جدة بالدوري

وتابع: "من المقرر أن يشارك أوسبينا في تدريبات النصر الجماعية مساء الجمعة وذلك بعدما وصل للرياض مساء اليوم الخميس، بينما أكدت الفحوصات الطبية سلامة أبو بكر وجاهزيته للتواجد في الكلاسيكو".

ويدخل فريق الاتحاد المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مواجهة واحدة، بينما النصر يأتي في المركز الرابع في ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، حققها من الانتصار في 3 مواجهات، وخسر في مباراة واحدة.