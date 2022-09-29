شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم.. اقتراب صفقة برازيلية واجتياز الثنائي الجديد الكشف الطبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخبار الأهلي اليوم الخميس 29 / 9/ 2022، والذي شهد العديد من الأحداث الهامة، أبرزها اقتراب صفقة برازيلية.

ويستعرض "السعودية سبورت 365" أبرز ما جاء اليوم في أخبار النادي الأهلي كالآتي:

أخبار الأهلي اليوم.. مارسينهو يقترب من القلعة الحمراء



دخل البرازيلي مارسينهو دا سيلفا كاواساكي لاعب فرونتال الياباني حسابات مسئولي النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفتح النادي الأهلي التفاوض مع الفريق الياباني لحسم الصفقة، بعدما حصل على موافقة اللاعب على ارتداء قميص الفريق بالموسم الجديد.



أخبار الأهلي اليوم.. الاتحاد المنستيري يفتح المدرجات للجماهير الحمراء مجانًا

أكد أمير الحيزم الأمين العام لنادي الاتحاد المنستيري التونسي، عن فتح الملعب أمام جماهير الأهلي بشكل مجاني، خلال مواجهة الفريقين بدوري أبطال إفريقيا



ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد المنستيري التونسي، يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال الإفريقي.



أخبار الأهلي اليوم.. التعادل ضد طلائع الجيش وديًا



تعادل الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، دون أهداف مع طلائع الجيش خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وأقيمت المباراة، على ملعب الأهلي والسلام ضمن استعدادات المارد الأحمر للموسم الجديد، حيث تعد آخر ودياته بعد الفوز ضد بتروجت وأسوان، قبل انطلاق مشواره في دوري أبطال إفريقيا.



أخبار الأهلي اليوم.. الدبيس ورشدان يجتازان الكشف الطبي

خضع الثنائي كريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لاعبي الأهلي الجدد للكشف الطبي في أحد المستشفيات الخاصة، من قبل مسئولي القلعة الحمراء قبل الإعلان الرسمي.

واجتاز الثنائي الكشف الطبي بنجاح، عقب التعاقد معهم من صفوف وادي دجلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.