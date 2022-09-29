شكرا لقرائتكم خطوات استرجاع البيانات بعد سرقة الهاتف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف فهد الدوسري مستشار في الأمن السيبراني والتحقيق الجنائي، عن خطوات استعادة واسترجاع البيانات بعد سرقة الهاتف، سواء هواتف آيفون أو الآندرويد. التحكم بالهاتف وأوضح الدوسري: “أنه في هواتف الآيفون يستطيع الأشخاص أن يتحكموا في البيانات من خلال تحكمهم في الكلاود”. وتابع “أما الآندرويد، فإذا استطاع السارق التحكم في البريد الموجود المربوط في الجوال فهنا لن يستطيع المستخدم استرجاعها ولكن يمكنه عمل نسخة للأرقام والبيانات خارجية”. تحديث كلمة السر وأشار إلى أن تحديث كلمات السر بشكل دوري ضروري ولا بد من اختيار كلمة سر قوية، ويمكن استخدام وسيلة التحقق الثنائي وهي مثل وصلة اليو إس بي، ويتم تخزين كلمة السر عليه وتكون كلمة السر من ١٦ حرفًا.