شكرا لقرائتكم حضور لافت بأول أيام معرض الرياض للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد اليوم الأول لمعرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2022م حضورًا ملحوظاً من الزائرين والمهتمين بقراءة واقتناء الكتب والفعاليات المصاحبة للمعرض له، مستمتعين بالبرنامج الثقافي المتنوع، والندوات الحوارية، والأمسيات الأدبية والموسيقية.

ملتقى للثقافات والفنون

وعبّر عدد من رواد المعرض عن إعجابهم بثراء برنامجه اليوم الأول وتنوع الفعاليات، وما صاحب ذلك من حسن التنظيم وسهولة الإجراءات، حيث يقام المعرض على مساحة 70 ألف متر مربع، ليكون أكبر معارض الكتاب في تاريخ المملكة، ضمن مبادرة “معارض الكتاب” التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة.من جانبه أوضح القاص محمد العرادي أن المعرض أصبح ملتقى للثقافات والفنون، وأضيفت إليه مساحة توسعة ضمّت عدداً إضافياً من الدور، كما عبّر الزائر مختار مهدي عن سعادته في العمل بأحد أجنحة المعرض، مثمّناً الخدمات والمرافق المتكاملة للمعرض.

ويقدم المعرض على مدى 10 أيام رحلة معرفية متكاملة من خلال برنامج ثقافي، يتضمن جلسات وندوات حوارية، وأمسيات شعرية وموسيقية، ومسرحيات محلية وعالمية، وورش تدريبية، وعروضاً حية للطهي، وجناحاً للطفل، وفعاليات وأنشطة تمثل 16 قطاعاً ثقافياً، إضافةً إلى إقامة مؤتمر الناشرين في نسخته الثانية، بحضور كبار الناشرين حول العالم، والذي نوقش في جلساته اليومين الماضيين، الآفاق المستقبلية لصناعة الكتاب والنشر، وسُبل نقل الخبرات والتجارب الاحترافية لدور النشر الناشئة، وآلية بيع وتداول حقوق الملكية الفكرية، وتحديات النشر وسبل الاستفادة من الثورة الرقمية، وتقديم أفضل الممارسات الدولية في تسويق الكتب وطباعتها ونشرها وترجمتها.

خدمات وتسهيلات

يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة أطلقت تطبيقاً ذكياً يتيح عدداً من الخدمات والتسهيلات؛ من أبرزها البحث عن الكتب ودور النشر، مع خاصية الإرشاد الملاحي، وإمكانية شراء التذاكر للحفلات والفعاليات الثقافية، وكذلك تقويم يستعرض الفعاليات وغيرها من المزايا والخدمات، حيث يمكن تحميل التطبيق مجاناً عبر متجر “جوجل بلاي” لمستخدمي أجهزة “أندرويد”، ومتجر “أبل”، كما يستقبل المعرض زوّاره يومياً (29 سبتمبر- 8 أكتوبر) من الساعة 11 صباحاً حتى 12 منتصف الليل.