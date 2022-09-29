إعلامي رياضي يتهم حمدالله بتوتر العلاقة بين النصر والاتحاد

محمد بن مسعود - الدمام - كشف فيصل الجفن، الإعلامي الرياضي، أن هناك العديد من الشخصيات حول العالم يكونوا مثيرين للجدل، ومن هؤلاء الأشخاص اللاعب المغربي غبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد.

حمدالله دائم الجدل في كل مكان

وأضاف خلال لقائه بقناة “SSC”، أن عبدالرزاق حمدالله حقق العديد من الأرقام القياسية مع نادي النصر، ولكن كانت هناك العديد من الأخطاء التي ارتكبها اللاعب وسببت جدلًا كبيرًا.

وتابع” أن العلاقة كانت بين النصر والاتحاد تتسم بالتميز والهدوء، ولكن الحساسية الحالية بين الفريقين بسبب عبدالرزاق حمدالله وطريقة انتقاله للاتحاد بطرق غير شرعية.

موعد مباراة النصر والاتحاد

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نادي النصر في كلاسيكو الكرة السعوجية مساء الأحد الموافق الثاني من أكتوبر في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن.

اقرأ ايضًا

دفعة معنوية.. النصر يلتقي خبر سار قبل كلاسيكو الاتحاد بدوري روشن