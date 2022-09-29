النفط يغلق منخفضا مع دراسة أوبك+ خفض الإنتاج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أُغلقت أسعار النفط على انخفاض اليوم الخميس في تعاملات متقلبة، إذ تجاوزت 90 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع، فيما كان المتعاملون يقيمون توقعات اقتصادية تزداد سوءا مقابل احتمال خفض تجمع أوبك+ الإنتاج الأسبوع المقبل.

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