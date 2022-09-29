وزير الثقافة يلتقي بوزيرة السياحة والفنون والثقافة الماليزية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في مدينة مكسيكو سيتي، بمعالي وزيرة السياحة والفنون والثقافة بمملكة اتحاد ماليزيا نانسي شكري، وذلك خلال حضور سموه مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكلت) 2022 الذي تستضيفه الولايات المتحدة المكسيكية.
واستعرض سمو وزير الثقافة مع نظيرته الماليزية العلاقات الثقافية الثنائية بين المملكتين، إلى جانب مناقشة سبل تنمية التعاون والتبادل الثقافي في شتى المجالات الثقافية، مما يسهم في تعزيز التعاون المشترك وازدهار مستوى الحراك الثقافي بين البلدين الصديقين.
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حضر الاجتماع من الجانب السعودي المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.
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