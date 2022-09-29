اختتام بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة البوتشيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

اختتمت مساء اليوم بطولة تبوك الأولى المفتوحة للعبة البوتشيا, التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك, واستضافتها جامعة فهد بن سلطان، واستمرت لمدة خمسةَ أيام، بمشاركة 85 لاعباً من أندية ذوي الإعاقة بتبوك، والمدينة المنورة، والأحساء، والدمام، والطائف، تحت شعار “أنتم منَّا ونحن معكم”.

وحقق نادي الأحساء المركز الأول في الترتيب العام، ونادي الدمام المركز الثاني، فيما حصل نادي تبوك على المركز الثالث.

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وأكد مدير البطولة الرئيس التنفيذي لنادي تبوك لذوي الإعاقة سلطان جبارة أن البطولة أقيمت بالشراكة مع جامعة فهد بن سلطان، وفرعيْ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة بالمنطقة، إذْ تعدُّ إحدى المبادرات التنموية لإمارة منطقة تبوك دعماً للرياضة والرياضيين من منسوبي أندية المملكة لذوي الإعاقة، منوِّهاً بأهمية اللعبة لما لها من فوائد إيجابية على دمج ذوي الإعاقات الشديدة في المجتمع.

وأشاد جبارة بالبطولة والتنافس بين المشاركين من مختلف مناطق المملكة، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على رعايته البطولة ودعمه لذوي الإعاقة، ولجميع المشاركين في هذه النسخة، وأعضاء اللجنة التنظيمية والتحكمية للبطولة.

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