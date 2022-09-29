اخبار الخليج – وزير النفط والبيئة يشيد بالإنجاز الأمني لوزارة الداخلية المتمثل في انخفاض معدل الجريمة بنسبة 30%

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة، المبعوث الخاص لشئون المناخ، بالإنجاز الأمني المتميز الذي حققته وزارة الداخلية والمتمثل في انخفاض المعدل العام للجريمة على مدى السنوات الأربع السابقة ، بنسبة 30%.
وأكد سعادته أن هذا الإنجاز الرفيع، يأتي نتاجاً لتطبيق المرتكزات والمبادئ الايجابية التي أرست دعائمها المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفي مقدمتها حفظ أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى حرص واهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تأكيد سيادة القانون وتطبيق معايير وقيم حقوق الانسان وحمايتها.
وأشاد وزير النفط والبيئة ، بدور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ورؤيته الأمنية وجهوده المتميزة والتي أسهمت في تحقيق هذا الانجاز الامني ، موضحا أن هذا الاستقرار الأمني من شأنه تعزيز جهود التنمية المستدامة ، كون الأمن بوابتها الاساسية وعامل حمايتها بكافة المراحل والمجالات .
وثمن وزير النفط والبيئة ، ما يقوم به رجال الأمن من جهود وما يقدمونه من تضحيات في ميادين العمل الوطني من خلال انفاذ القانون ، مضيفا أن شرطة البحرين شريك أساسي في نهضة الوطن وصنع إنجازاته على الأصعدة كافة، وقال إن هذا الانجاز والذي يمثل نقلة نوعية في العمل الأمني ، يعكس حرص وزارة الداخلية على تقديم خدمات أمنية بمنهج احترافي من خلال كوادر مهنية وإدخال منظومات تكنولوجية جديدة، ساهمت في الوقاية من الجريمة ومنع وقوعها ، اضافة الى الدور البارز في مجال التوعية وتعزيز الشراكة المجتمعية القائمة على مبدأ التواصل والتعاون بين رجال الأمن ومختلف فئات المجتمع.
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