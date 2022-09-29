اخبار الخليج – مشيدًا بفوز البرنامج بالمركز الأول عربيًا.. وزير شؤون الإعلام: برنامج «كفو» يعكس هوية المجتمع البحريني وثقافته النبيلة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام أن فوز برنامج «كفو» الذي بثه تلفزيون البحرين في شهر رمضان المبارك بالمركز الأول عن فئة أفضل محتوى إعلامي على مستوى الوطن العربي في منتدى الاتصال الحكومي الذي يقام في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، هو إنجاز وطني يستحق الإشادة والتقدير لما يعكسه البرنامج من قيم وطنية متجذرة تعكس هوية المجتمع البحريني وثقافته النبيلة.

وثمن سعادة وزير شؤون الإعلام دعم ومتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، والذي كان له بالغ الأثر في النجاح منقطع النظير الذي حققه البرنامج على المستوى المحلي والعربي.

وأوضح سعادة وزير شؤون الإعلام أن فريق عمل البرنامج أدى دوره بكل اعتزاز ومهنية باعتبار هذا الإنتاج الإعلامي الوطني جزءًا من الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، بما تحمله من مبادرات وأهداف سامية تحقق الخير للمجتمع، مضيفًا سعادته أن هذا العمل الوطني نموذج الشراكة المجتمعية البناءة بين القطاعين العام والخاص، وسلط الضوء على 18 قيمة من القيم الوطنية التي ترتكز عليها الخطة الوطنية «بحريننا» وأبرزها الفخر والاعتزاز والعطاء والتضامن والمواطنة الصالحة.

وشدد سعادة وزير شؤون الإعلام على أن الوزارة مستمرة في شراكاتها الفاعلة مع القطاع الخاص بما يحقق الأهداف الوطنية المشتركة ويعود بالنفع على الارتقاء بقطاع الإعلام والاتصال في مختلف مجالاته، مثمنًا دعم شركة STC البحرين باعتبارها شريكًا في صناعة النجاح الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي.