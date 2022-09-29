الرئيس التنفيذي بالاتفاق يتحدث لـ”سبورت 24″ عن تراجع نتائج فريقه بدوري روشن والرعاة المشاركين بالنادي

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علق الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق معاذ العوهلي، على تراجع نتائج فريقه منذ انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال العوهلي في تصريحات خاصة لـ” سورت 24″:” الحديث عن وضع النقاط وعدم الرضا عن المستوى أمر مبكر، ، فنحن نحزن كما يحزن الجمهور”.

وأضاف:” خسارتنا على أرضنا أمر مزعج، والحديث عن تقييم فني أمر مبكر، الحديث أن الفريق لا يرضي الطموح مبكر”.

وتابع:” الإدارة سعت لتصحيح الاخطاء وحتى في مسالة التعاقدات، واعتقد بأن اذا تحاسبنا على الاختيار فهو أمر مبكر التقييم”.





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Source akhbaar24

