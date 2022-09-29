︎
.
علق الرئيس التنفيذي لنادي الاتفاق معاذ العوهلي، على تراجع نتائج فريقه منذ انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال العوهلي في تصريحات خاصة لـ” سورت 24″:” الحديث عن وضع النقاط وعدم الرضا عن المستوى أمر مبكر، ، فنحن نحزن كما يحزن الجمهور”.
وأضاف:” خسارتنا على أرضنا أمر مزعج، والحديث عن تقييم فني أمر مبكر، الحديث أن الفريق لا يرضي الطموح مبكر”.
وتابع:” الإدارة سعت لتصحيح الاخطاء وحتى في مسالة التعاقدات، واعتقد بأن اذا تحاسبنا على الاختيار فهو أمر مبكر التقييم”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي بالاتفاق يتحدث لـ”سبورت 24″ عن تراجع نتائج فريقه بدوري روشن والرعاة المشاركين بالنادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.