︎ .





تونس 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واس

أنقذَ حرس الحدود البحري التونسي اليوم 25 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل محافظة المنستير أوشك مركبهم على الغرق في أثناء إبحارهم في اتجاه السواحل الأوروبية.

وأفاد الحرس أن وحداته تلقَّت نداء استغاثة من مركب المهاجرين غير الشرعيين لتنطلق عملية تمشيط واسعة حتى العثور على مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي أوشك على الغرق، مشيرًا إلى اقتياد المهاجرين نحو الميناء لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.

//انتهى//

23:00ت م

0206 تونس 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسأنقذَ حرس الحدود البحري التونسي اليوم 25 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل محافظة المنستير أوشك مركبهم على الغرق في أثناء إبحارهم في اتجاه السواحل الأوروبية.وأفاد الحرس أن وحداته تلقَّت نداء استغاثة من مركب المهاجرين غير الشرعيين لتنطلق عملية تمشيط واسعة حتى العثور على مركب المهاجرين غير الشرعيين الذي أوشك على الغرق، مشيرًا إلى اقتياد المهاجرين نحو الميناء لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.//انتهى//23:00ت م0206 www.spa.gov.sa/2388526 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر عام / الحرس البحري التونسي ينقذُ 25 مهاجراً غير شرعي من الغرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.