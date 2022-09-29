“العدل” تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب

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تشارك وزارة العدل في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي انطلقت أعماله – اليوم – ويستمر حتى 8 أكتوبر المقبل، في واجهة الرياض.
ويضم جناح الوزارة 4 منصات تُعرِّف بالخدمات العدلية الإلكترونية المقدمة عبر بوابة ناجز najiz.sa، والأنظمة والتشريعات والمحاكم المتخصصة، والتقاضي الإلكتروني، والمصالحة، حيث تهدف الوزارة من خلال جناحها، إلى تعزيز مستوى الثقافة العدلية والقانونية، لدى زوار المعرض، والإجابة عن استفساراتهم العدلية.
وتثري وزارة العدل المعرض، بمجموعة من المطبوعات والإصدارات، التي تعرّف بأبرز الأنظمة والتشريعات، والخدمات العدلية، وغيرها من الموضوعات القانونية والقضائية، ما يعزز الجانب المعرفي لدى الزوار، والمهتمين بالمجال العدلي والقضائي.
يذكر أن عدد المستفيدين من معارض الثقافة العدلية، التي أقامتها وزارة العدل في مختلف مناطق المملكة، بلغ أكثر من مليون مستفيد ومستفيدة.
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Source almnatiq
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