النائب العام يوجه بالقبض على شخص تلفظ بألفاظ خادشة تجاه آخر

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه وفقاً لما تم رصده من قبل مركز الرصد النيابي عن انتشار محتوى معلوماتي في أحد وسائل التواصل "مقطع فيديو" يظهر محتواه قيام شخص بالتلفظ تجاه أخر بألفاظ خادشة للحياء والقيام بإيحاءات ذات مدلول جنسي، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكور وإحالته للنيابة العامة المتخصصة فوراً لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.
وأكد المصدر على الحماية العدلية للفضاء المعلوماتي من كل أشكال الجناية، وأن المذكور سيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في مكافحة الجرائم بكافة أشكالها وصورها لردع كل من تسول له نفسه المساس بكرامة الأشخاص أو الآداب العامة للمجتمع.
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