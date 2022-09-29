مدارس أبوعريش تبتهج بالوطن وتكتسي الأخضر

اختتم مكتب تعليم ومدارس محافظة أبوعريش، احتفالات تعليم جازان باليوم الوطني الــ92 للمملكة والتي استمرت لمدة أسبوع، بحضور المحافظ محمد بن هادي الشمراني، في وقت اكتست المدارس باللون الأخضر في تأكيد على روح الولاء والانتماء للقيادة والوطن.

ورسمت الاحتفالات مظاهر الفرح على محيا الطلاب والطالبات، وأبرزت المواهب التي تصنع مستقبل مشرق للوطن، واشتملت أبرز الاحتفالات على التغني بالوطن، ورفع الأعلام والشعارات الوطنية، وأوبريت وطني، وقصائد شعرية، ولوحات غنائية، وزيارة الجنود البواسل ومشاهد مسرحية، والتي تفاعل معها كل منسوبي التعليم بمحافظة أبوعريش.

وأبرزت احتفالات مكتب ومدارس تعليم المحافظة، المواهب الكبيرة التي يمتلكها الطلاب والطالبات، وصقلتها الاحتفالات الوطنية، واشتملت على الإلقاء، والحوار، والتمثيل، وفن إتقان الفنون الوطنية، والاستعراض المسرحي، والتي عززت الثقة بالنفس.

ونفذ تعليم جازان زيارة إلى الجنود البواسل ضمن برنامج "دون حدك يا وطن" والذي شارك فيه تعليم أبوعريش ويأتي ضمن روزنامة الاحتفاء باليوم الوطني، وتم تعريف الطلاب بالطرق التي يتم فيها رصد الهدف، وتم تقديم درع تذكاري قدمه مدير مكتب تعليم أبوعريش الدكتور حسن خضي باسم مدير تعليم جازان، وتقطيع تورتة تحمل شعاري وزارتي الدفاع والتعليم.

وأكد الخضي أن مناسبة اليوم الوطني غالية على الجميع، والتي عززت الولاء والانتماء، ومشاركة دوت الخليج أفراحه، مشيرا إلى أنهم يفخرون ويعتزون بالجنود البواسل، وأنهم هم في المدرسة والجنود البواسل في الميدان، وكلنا جند سلمان، مقدما تهنئة الميدان التعليمي للجنود البواسل على دورهم الكبير في الذود عن دوت الخليج.