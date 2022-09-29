خالد النمر: 3 مسببات رئيسية لأمراض القلب.. بينها ارتفاع الكولسترول

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كشف الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب، أن هناك العديد من المسببات التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب لدى العديد من الأشخاص.

أسباب الإصابة بأمراض القلب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن من أبرز مسببات أمراض القلب والجلطات هو ارتفاع الكولسترول، والتدخين ثم ضغوطات الحياة وثالثا يأتي الضغط والسكري وغيرها من المسببات.

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Source almnatiq

