وأعربت سعادتها عن فخرها بحرص الجامعة الأهلية على دمج برنامج التبادل الطلابي الدولي ضمن سياساتها، حيث عبرت عن بالغ سعادتها لاستضافة الجامعة 16 طالب وطالبة هذا العام، مؤكدةً على أهمية تنوع الثقافات ضمن مجتمع واحد، وتبادل واكتساب العلوم والمعارف من جامعات مرموقة بما من شأنه أن يحقق نتائج ملحوظة في مهارات الطالب الحياتية والارتقاء بقدراته العلمية والمهنية، مشددةً على أن جميع البرامج تمت إعادة تصميمها وصياغتها بما يواكب التطورات والتغيرات الراهنة.
ومن جهته عبر رئيس الجامعة الأهلية البروفيسور منصور العالي عن شكره وتقديره لسعادة الأمين العام لمجلس التعليم العالي على حضورها ورعايتها لفعاليات الأسبوع التعريفي بالجامعة، وتشجيعها الطلبة على الاجتهاد والمزيد من التحصيل العلمي واكتساب المهارات المطلوبة في سوق العمل، مؤكدا أن الجامعة تتطلع للتوسع في برنامج التبادل الطلابي الدولي باعتبار هذا البرنامج أحد جسور التعريف بالمملكة بوصفها موقعا رائدا للتعليم وبلدا متميزا في مجالات ريادة الأعمال مليء بالفرص الاستثمارية والابداعية، خصوصا وأن برنامج التبادل الطلابي الدولي في جزء حيوي منه يعنى بالتعريف والتسويق للملكة بصفتها متميزة ومتقدمة في مجالات ريادة الأعمال.
هذا وتستقطب الجامعة الأهلية سنويا طلبة دوليين من العديد من الطلبة من عدة جامعات فرنسية ومن بعض الجامعات البريطانية ومن عدة دول أوروبية، حيث يدرس بعضهم لفصل دراسي أو فصلين دراسيين ضمن برامج الجامعة الأكاديمية فيما يتحق آخرون ببرامج تدريبية أو تأهيلية مكثفة لمدد أقصر لصقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم العلمية والمهنية، حيث حقق البرنامج قصة نجاح رائعة مع ما يحظى به من دعم ومساندة من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي التي لا تألوا جهدا في دعم وتعزيز مبادرات الجامعات البحرينية.
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كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تشيد بتجربة «الأهلية» في دمج برامج التبادل الطلابي الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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