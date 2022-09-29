اخبار الخليج – محافظة العاصمة تدشن الحملة التوعوية للحد من هدر الطعام «صحني نظيف»

محمد بن مسعود - الدمام - حضر السيد حسن عبدالله المدني نائب محافظ العاصمة حفل تدشين الحملة التوعوية للحد من هدر الطعام «صحني نظيف» في مجمع أفنيوز – البحرين، والتي تهدف لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة وبطرق عملية وملموسة للحد من إهدار الطعام، ولتحسين سلوك الفرد وتغيير ثقافة المجتمع في استهلاك الطعام، كما تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد نائب المحافظ، في تصريح على هامش حفل تدشين الحملة، حرص محافظة العاصمة على دعم المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بشأن عدم هدر الطعام والحد من التداعيات السلبية لهذا الهدر بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، والتأكيد على أهمية الاستهلاك المسؤول للغذاء، مشيراً إلى أن المبادرة تتسق مع أهداف برنامج المنامة مدينة صحية الذي تتبناه المحافظة، ويحقق رؤيتها في تحقيق حياة أفضل وتنمية مستدامة.

من جهتها، أعربت مؤسس الحملة التوعوية للحد من هدر الطعام «صحني نظيف» عائشة فريد، عن شكرها وتقديرها لمعالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ العاصمة على اهتمامه بالحملة، والذي عكس حرص محافظة العاصمة على دعم المبادرات الرامية لتعزيز الوعي المجتمعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بتعاون كافة الجهات الحكومية والخاصة لإنجاح الحملة.

حضر حفل التدشين سعادة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة البرامج الاجتماعية وشؤون المجتمع بالمحافظة، والسيد يوسف يعقوب لوري مدير إدارة المعلومات والمتابعة بالمحافظة، والمدير العام لمعهد الإدارة العامة «بيبا» د. رائد بن شمس، وعدد من المسؤولين.