اخبار الخليج – وزير العدل يشيد بجهود وزارة الداخلية والانجاز الجديد بخفض المعدل العام للجريمة بنسبة 30%

محمد بن مسعود - الدمام - أشاد سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالجهود الكبيرة لوزارة الداخلية في حفظ الأمن، وما تحقق من إنجاز أمني جديد تمثل في انخفاض المعدل العام للجريمة على مدى السنوات الأربع السابقة بنسبة 30%، والذي يعكس حرص مملكة البحرين الراسخ في تكريس أجواء الطمأنينة والسكينة والاحترام، بما يترجم توجيهات وتطلعات المشروع الملكي الإصلاحي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة ومتابعة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
ولفت سعادة وزير العدل إلى دور العقوبات والتدابير البديلة في خفض العودة للجريمة بنسبة 33.3%، وتراجع معدلات الإخلال في تنفيذ العقوبات البديلة بنسبة 71.3% خلال عام 2021، وهو ما يعكس مدى النجاح في تطبيق هذا المشروع التطويري النوعي.
وأعرب عن بالغ التقدير للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ولكافة منتسبي الوزارة والأجهزة الأمنية، لما يقدمونه من جهود مشهودة وعطاءات جليلة في سبيل تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطن.
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