اخبار الخليج – محافظ الشمالية يترأس الاجتماع التشاوري الاسبوعي للمسئولين بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية الاجتماع التشاوري الاسبوعي للمسئولين بالمحافظة ، بحضور العميد خالد ربيعة سنان الدوسري نائب المحافظ.

وخلال الاجتماع ، أكد محافظ الشمالية حرص المحافظة على دعم فعاليات المجلس الأعلى للصحة للترويج لبرنامج التسيير الذاتي (اختر طبيبك) الذي سينفذه المجلس على مستوى مملكة البحرين في المراكز الصحية الحكومية ، وذلك في إطار الاستعدادات القائمة لتهيئتها للتعاملمع متطلبات برنامج الضمان الصحي الوطني وتنفيذ استراتيجية التسيير الذاتي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بما يحقق التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

وأضاف أن المجلس الأعلى للصحة سيقيم بالتنسيق مع المحافظة الشمالية ندوتين للترويج ولشرح البرنامج في صالة أحمد بن علي كانو بمدينة حمد بتاريخ 5 اكتوبر المقبل ، والأخرى في منطقة عالي بتاريخ 11 اكتوبر، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى جعل المراكز الصحية الحكومية جهة تنافسية مقدمة للخدمات الطبية، هو برنامج رائد على مستوى مملكة البحرين تسعى المحافظة لدعمه والترويج له في إطار سعيها لتطبيق المدن الصحية في كافة أرجاء المحافظة تحت الشعار (اعتماد عالي نحو الشمالية مدينة صحية).

من جانب آخر ، أشار سعادة المحافظ إلى ضرورة حث المتسابقين والمشاركين في مسابقة الرابح الأكبر التي تقيمها المحافظة للمرة السادسة على التوالي ، إلى تفعيل مشاركاتهم ضمن محورية المسابقة في مكافحة السمنة ونشر الأفلام الترويجية التي تحكي ممارساتهم الصحية ،والابتكار في سبيل تخفيف اوزانهم والتشجيع على تغير انماط سلوك الحياة الصحية، وتحديد المواعيد لهم لزيارة المراكز الصحية (جنان الطبي وتاج الطبي) لقياسات كتلة الجسم وتعريفهم بالنظم الغذائية الصحية التي تساهم في تخفيف اوزانهم بحسب معايير وشروط المسابقة.