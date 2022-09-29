اخبار الخليج – حلبة البحرين الدولية تطرح تذاكر سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات للبيع  

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» اليوم طرح تذاكر ختام بطولة العالم للتحمل البطولة التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في موسمها 2022 والمتمثلة في سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات للبيع.

وتم طرح التذاكر اليوم للبيع حيث سيتمكن الجماهير من تجربة روح سباقات لي مانز الأسطورية مع أفضل سباقات التحمل العالمية، جنبًا إلى جنب مع السباقات المساندة والفعاليات الترفيهية ليقضي الجماهير من جميع الأعمار وقت لا ينسى في عطلتي نهاية الأسبوع.

وسينطلق سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات يومي 11 و12 نوفمبر المقبل، وذلك كجولة ختامية لبطولة التحمل العالمية لموسم 2022، وسيكون تتويجًا للذكرى العاشرة للبطولة. ومؤخرا أطلقت حلبة البحرين مبادرة تعتبر الأولى من نوعها لسباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة للنفط والغاز لإطلاق تذاكر صديقة للبيئة لأول مرة على الإطلاق في البحرين.

وخلال السباق الختامي سيتم تتويج الأبطال في بطولة التحمل في البحرين، مع انطلاق سباق التحمل خلال النهار وينتهي تحت الأضواء ليلا، ومن بين العلامات التجارية الرائدة في العالم التي ستنطلق على خط الانطلاق وأبرزها تويوتا، ألباين، بيجو، فيراري، أستون مارتن، بورش وكورفيت وبـ 37 سيارة على خط الانطلاق.

إلى جانب عدد من السباقات المساندة وأبرزها سباق WTCR البطولة التابعة للاتحاد الدولي للسيارات كسباق مساند، وسيكون السباق الافتتاحي للبطولة في المملكة والمنطقة وستكون أيضًا المرة الأولى التي تنطلق فيها جنبًا إلى جنب مع بطولة العالم للتحمل.

بالإضافة إلى انطلاق بطولة تحدي البورش سبرنت الشرق الأوسط أيضا كسباق مساند للسباق، وذلك من خلال نخبة من المشاركين وجدول حافل بالفعاليات الترفيهية العائلية التي ستقام على هامش السباق، وذلك بـ 5 دينار بحريني للكبار و2.5 دينار بحريني للأطفال.

لشراء التذاكر وللمزيد من المعلومات عن هذه الفعالية يمكنكم زيارة الموقع الرسمي www.bahraingp.com أو الاتصال على الخط الساخن 450000-17-973+.