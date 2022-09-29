اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يلتقي وزير الدولة بجمهورية المانيا الاتحادية

محمد بن مسعود - الدمام - التقى سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات بالسيد ستيفن سكونر وزير الدولة بجمهورية المانيا الاتحادية وذلك على هامش مؤتمر المندوبين المفوضين PP22 في بوخارست، رومانيا.

وخلال الاجتماع، أكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات متانة العلاقات الثنائية التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية المانيا الاتحادية، مرحباً بما تشهده من تطور في مختلف المجالات.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض المبادرات التي تدعم التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية المانيا الاتحادية، والتطلعات المستقبلية لتعزيز العمل في مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات.

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