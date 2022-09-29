شكرا لقرائتكم طيران ناس يطلق رحلات مباشرة إلى مومباي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران اﻻقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، إطلاق رحلات أسبوعية مباشرة من الرياض ومن الدمام إلى مدينة مومباي الهندية. وسيربط طيران ناس الرياض مع مومباي اعتباراً من 20 أكتوبر المقبل عبر رحلات يومية من مطار الملك خالد الدولي في الرياض ذهاباً وإياباً، فيما سيربط الدمام مع مومباي بأربع رحلات أسبوعية من مطار الملك فهد الدولي بالدمام ذهاباً وإياباً ابتداءً من 31 اكتوبر أيام السبت والاثنين والثلاثاء والخميس علما أن الحجز على هذه الرحلات متاح عبر قنوات طيران ناس. يأتي تدشين وجهات (الرياض – مومباي) و (الدمام – مومباي) في ضوء استراتيجية طيران ناس للتوسع ضمن خطته التي أطلقها مطلع العام تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، وبعد تحقيق الشركة نسب نمو في كافة عملياتها خلال النصف الأول من 2022، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني وللوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً، وربط المملكة مع 250 وجهة حول العالم بحلول العام 2030. كما أعلن طيران ناس مؤخراً عن استئناف رحلاته المباشرة بين جدة وكراتشي ابتداءً من 30 أكتوبر المقبل بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، أيام السبت والأحد والثلاثاء. بالإضافة إلى استئناف الرحلات المباشرة من الرياض وجدة إلى مدينة سوهاج المصرية بواقع ثلاث رحلات أسبوعية ابتداءً من 30 أكتوبر المقبل، تنطلق أيام الأحد والإثنين والأربعاء من مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، وأىام الثلاثاء والخميس والسبت من مطار الملك خالد في الرياض إلى مطار سوهاج الدولي. ونجح طيران ناس في زيادة عدد الطائرات إلى 38 طائرة في يونيو 2022 مقارنة مع 25 طائرة في يناير من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 52%، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن رحلاته إلى نحو 4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2022 من حوالي 1.8 مليون في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 120%. ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر. يذكر أن طيران ناس حصل مؤخًرا على جائزة “سكاي تراكس” العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط للمرة الخامسة على التوالي، والتي تمنح بعد تقييمًا يمتد لعدة أشهر ويشمل أكثر من 100 دولة؛ عبر إجراء استطلاع هو الأكبر من نوعه لقياس رضا المسافرين في العالم سنوياً. وبهذه الجائزة أصبح لدى طيران ناس خمس جوائز من “سكاي تراكس” كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وذلك في أعوام 2017، 2018، 2019، 2021، 2022، كما حصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم، كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية. يمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.