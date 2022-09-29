وزير الثقافة يلتقي بمديرة اليونسكو في المكسيك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، في مدينة مكسيكو سيتي، بمعالي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” أودري أوزولاي، وذلك خلال حضور سموه مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكلت) 2022 الذي تستضيفه الولايات المتحدة المكسيكية.
وهنأ سمو وزير الثقافة في بداية اللقاء معالي المديرة العامة لليونسكو بنجاح تنظيم المؤتمر، وأكد سموه تقدير المملكة لكافة الجهود المبذولة في مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة (الموندياكلت) 2022.
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