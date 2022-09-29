60 خريج وخريجة يشاركون في مبادرة تنظيف شاطئ خليج سلمان تحت شعار “من أجل شواطئ زرقاء”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

شارك 60 خريج وخريجة من جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب في مبادرة تنظيف شاطئ خليج سلمان تحت شعار “من أجل شواطئ زرقاء” وذلك ضمن البرامج المجتمعية بالتعاون مع فريق “خطوة التطوعي” المنظم للمبادرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 “هي لنا دار”.

وتهدف المبادرة إلى توعية المجتمع بأهمية نظافة البيئة البحرية للحدّ من رمي المخلفات والمبعثرات الورقية، ولتحسين العناصر البيئية بالشاطئ، كما شهدت المبادرة العديد من الفعاليات والبرامج المثرية وتعزز جانب الحس بالمسؤولية تجاه البيئة، وتطور مهارات المشاركين والمشاركات في مجال التطوع وتكوين فرق تطوعية.

وأشاد عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور مهند بن غازي عابد بتفاعل الخريجين والخريجات ومشاركتهم في المبادرة والذي يعكس الصور الإيجابية لخريج وخريجة الجامعة في مجال خدمة المجتمع، حيث تهدف العمادة إلى تنمية قدراتهم واكسابهم مهارات جديدة من خلال خدمة المجتمع والمحافظة على البيئة وتقدم دور توعوي يسهم في الحفاظ على مناطقنا السياحية ويعزز من القيم والمبادئ التي تحرص الجامعة على غرسها في نفوس طلبتها وخريجيها.

وبين عميد شؤون الطلاب أن الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلاب تهتم بالجانب التطوعي من خلال تقديم العديد من البرامج والمبادرات والحملات التي يشارك فيها الطلابية في جميع المجالات وذلك بهدف نشر ثقافة التطوع التخصصي بطرق مبتكرة داخل الجامعة، وتوفير وتسويق الفرص التطوعية للطلاب، وتأهيل الطلاب المتطوعين بالمعارف والمهارات اللازمة للتطوع، وحصر ساعات التطوع وتكريم المتطوعين، وتفعيل التقنية في خدمة التطوع، كما شكر فريق “خطوة التطوعي” على هذه المبادرة المباركة.

Advertisements