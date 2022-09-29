الهيئة السعودية للمحامين توقع اتفاقية شراكة لإقامة المؤتمر السعودي للقانون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وقعت الهيئة السعودية للمحامين وشركة برهان المعرفة اليوم اتفاقية شراكة تهدف إلى إقامة المؤتمر السعودي للقانون.

ومثّل الهيئة في التوقيع المشرف العام على الأمانة العامة الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي، فيما مثّل شركة برهان المعرفة صاحبة السمو الملكي الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان.

وتضمنت اتفاقية الشراكة -الممتدة لخمسة أعوام- إقامة المؤتمر السعودي للقانون والتنسيق المشترك لاختيار المتحدثين وإعداد المحاور وورش العمل ووضع ضوابط أوراق العمل، واختيار الجهات المنفذة واستقطاب الرعايات، وتغطية الحدث إعلاميًا، وتقديم العناية لأعضاء الهيئة، والاستفادة من أكاديمية هيئة المحامين.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار رغبة الطرفين في تنمية وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وتماشيًا مع خطة الهيئة الإستراتيجية للأعوام 2022م-2026م، وتفعيلًا لدورها في رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، من خلال البرامج التأهيلية والتدريبية وتنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض ذات الصلة بمهنة المحاماة، وإسهامًا في تحقيق رؤية برهان المعرفة للارتقاء بالقطاع القانوني وتنمية أعماله ودعم الممارس المهني.

جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي في سياق قيادة المملكة نحو تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وسبل مواجهة التحديات وتقديم الحلول واكتشاف الفرص، بما يعزز من تحقيق الاستدامة للقطاع، ومواكبة رؤية المملكة 2030.