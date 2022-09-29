اخبار الخليج – حبس آسيويين متهمين بتصنيع وبيع المواد المسكرة

محمد بن مسعود - الدمام - صرح القائم بأعمال رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من شعبة حماية الآداب العامة مفاده ضبط ثلاثة متهمين آسيويين يقومون بتصنيع وبيع المواد المسكرة حيث تم ضبط علب كبيرة الحجم يعتقد احتوائها على المشروبات المسكرة المصنعة من قبل المتهمين.

وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، فاستجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة ضدهم من مضبوطات ضبطت بحيازتهم وما توصلت إليه التحريات فأقر متهمان بارتكاب الواقعة وبينا كيفية تصنيع وبيع المواد المسكرة، وعليه أمرت النيابة بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق وندبت المختصين لفحص المضبوطات واستدعاء شهود الواقعة. هذا وجاري استكمال إجراءات التحقيقات تمهيداً لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

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