النصر عن فوز غائب على الاتحاد منذ 4 أعوام

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يستعد الاتحاد لمواجهة أمام نظيره النصر مساء الأحد المقبل على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

ويتسلح النصر بالتاريخ قبل مواجة الاتحاد بفارق مواجهتين، حيث فاز 11 مرة، فيما انتصر الاتحاد بـ9 مواجهات، وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

ويأمل فريق النصر في تحقيق فوز غائب على الاتحاد منذ 4 مواسم، عندما حسم مواجهة الدور الأول في عام 2018 بملعب الجوهرة بجدة بنتيجة (2-1).

وبعد مواجهة الدو الأول موسم 2018، التقى الفريقان بعدها 7 مرات، كسب الاتحاد 4 مواجهات وانتهت 3 بالتعادل.



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Source akhbaar24

