︎
.
يستعد الاتحاد لمواجهة أمام نظيره النصر مساء الأحد المقبل على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في قمة الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.
ويتسلح النصر بالتاريخ قبل مواجة الاتحاد بفارق مواجهتين، حيث فاز 11 مرة، فيما انتصر الاتحاد بـ9 مواجهات، وانتهت 8 مباريات بالتعادل.
ويأمل فريق النصر في تحقيق فوز غائب على الاتحاد منذ 4 مواسم، عندما حسم مواجهة الدور الأول في عام 2018 بملعب الجوهرة بجدة بنتيجة (2-1).
وبعد مواجهة الدو الأول موسم 2018، التقى الفريقان بعدها 7 مرات، كسب الاتحاد 4 مواجهات وانتهت 3 بالتعادل.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر النصر عن فوز غائب على الاتحاد منذ 4 أعوام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.