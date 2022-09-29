الإطاحة بمواطن حاول حرق 3 مركبات أمام منزل بالرياض (فيديو)

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ألقت دوريات الأمن العام بمنطقة الرياض القبض على مواطن ظهر في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يسكب مادة قابلة للاشتعال حول 3 مركبات أمام منزل شرق الرياض، وإشعالها والهرب من الموقع دون تضررها.
وأوضح الأمن العام اليوم (الخميس) أن إجراءات الاستدلال اشارت إلى أن سبب إقدام المواطن على ما فعله لوجود خلاف مع أحد أبناء صاحب المنزل.
وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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Source akhbaar24
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