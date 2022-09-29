︎ . المناطق_واس قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن ظهر في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يسكب مادة قابلة للاشتعال حول ثلاث مركبات أمام منزل شرق مدينة الرياض وإشعالها والهرب من الموقع دون تضررها، وتبين من إجراءات الاستدلال أن سبب فعله وجود خلاف مع أحد أبناء صاحب المنزل. وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر دوريات الأمن بالرياض تقبض على شخص لسكبه وإشعاله مادة قابلة للاشتعال حول (3) مركبات أمام منزل شرق العاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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