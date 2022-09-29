اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 7 أطنان من السلال الغذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل السودانية

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الخرطوم 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 7 أطنان من السلال الغذائية للمتضررين من السيول والفيضانات والأسر الأكثر حاجة بمحلية الدامر التابعة لولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 831 فردًا.

وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.

// انتهى//

16:36ت م

0110 الخرطوم 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 7 أطنان من السلال الغذائية للمتضررين من السيول والفيضانات والأسر الأكثر حاجة بمحلية الدامر التابعة لولاية نهر النيل بجمهورية السودان الشقيقة، استفاد منها 831 فردًا.وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم الشعب السوداني الشقيق عقب موجة السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عددًا من المدن والولايات بالسودان.// انتهى//16:36ت م0110

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