اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 314 سلة غذائية للاجئين السوريين في منطقة البقاع الغربي اللبنانية

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بيروت 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 314 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي اللبنانية، استفاد منها 1.570 لاجئًا سوريًا من الفئات الأشد حاجة.

ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.

// انتهى//

16:37ت م

0113 بيروت 03 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 314 سلة غذائية في منطقة البقاع الغربي اللبنانية، استفاد منها 1.570 لاجئًا سوريًا من الفئات الأشد حاجة.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لدعم الأمن الغذائي للاجئين الفلسطينيين والسوريين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.// انتهى//16:37ت م0113

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