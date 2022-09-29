6.5 مليون ريال إجمالي عائدات “الفيصلي” قبل الهبوط

︎ . أعلنت إدارة نادي الفيصلي، أن إجمالي العائدات المالية التي انتعشت بها خزينة النادي في الموسم الماضي بلغت 6.476.556 ريال. وأشار نادي الفيصلي، عبر تقريره السنوي، إلى أن إجمالي العائدات المالية من الرعاة الرئيسين خلال الموسم الماضي بلغ 5.6 مليون ريال. ويخوض فريق الفيصلي الموسم الحالي 2022/2023 بدوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعدما هبط عن دوري المحترفين. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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