الفاخري يؤكد على ضرورة البعد عن تسييس تقارير حقوق الإنسان

استقبل رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان المستشار خالد بن عبد الرحمن الفاخري في مكتبه صباح اليوم السيدة إيميلي بيلسون المسؤولة المختصة بدول مجلس التعاون الخليجي في مكتب الديمقراطية، وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية والوفد المرافق لها من السفارة الأمريكية بالرياض.

وقدم رئيس الجمعية في بداية اللقاء شرحا موجزا عن أنشطة الجمعية ومساهمتها في نشر الثقافة الحقوقية في المملكة وآليات عملها وأهدافها وما تقدمه الجمعية من أعمال في هذا الشأن.

وأكد الفاخري على ضرورة الحياد في إعداد التقارير عن حقوق الإنسان والبعد عن تسييس التقارير لتحقيق أهداف سياسية، والحرص على أن تتوافق مع الواقع المعاش في المملكة والذي يشهد العديد من الإصلاحات الحقوقية والتحولات المهمة في عدد من المجالات و التي كان لها بالغ الأثر في حماية وتعزيز حقوق الانسان.

كما أثار رئيس الجمعية مع الوفد الزائر أوضاع بعض الموقوفين السعوديين في أمريكا وضرورة إيجاد حل لأوضاعهم.

وقد أثنى الوفد على التطورات الحقوقية التي تشهدها المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030، كما أشاد بجهود الوساطة الإنسانية التي قام بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في صفقة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا لاسيما أن من بين هؤلاء الأسرى مواطنين أمريكيين.

وشكر الوفد الزائر رئيس الجمعية على الجهود التي تقوم بها الجمعية والأنشطة التي تعمل على تحقيقها.