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شكرا لقرائتكم رابط مبادرة استبدال التكييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - شهدت مبادرة استبدال التكييف الشباك التي انطلقت أمس في الرياض إقبالًا كبيرًا خلال المرحلة الأولى للدرجة التي جعلت الكثير يخفق في الوصول إلى موقع المبادرة.
هدف مبادرة استبدالتهدف المبادرة إلى ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل من خلال تحفيز المواطنين على استبدال مكيفات الشباك القديمة بمكيفات جديدة ذات استهلاك أقل.
مزايا استبدال التكييفوتتضمن المبادرة العديد من المزايا من بينها ما يلي:
- دعم قيمته 1000 ريال يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد.
- تقديم خدمة التوصيل والتركيب مجاناً.
- يتم الشراء من متاجر بيع الأجهزة الكهربائية المشاركة في المبادرة؛ بشكل مباشر أو من خلال الطلب إلكترونياً من مواقع المتاجر المشاركة.