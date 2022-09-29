شرطة منطقة الرياض تقبض على (5) مقيمين لمشاجرة بينهم في أحد الطرق العامة

محمد بن مسعود - الدمام - “الغذاء والدواء”: رصد عدد من المنشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي وعدم التبليغ اللحظي لتحرك الدواء خلال شهر أغسطس

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