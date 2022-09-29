اخبار الخليج – «جودة التعليم» تعقد لقاءً تعريفيًّا لأولياء أمور طلبة المدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الدكتور طارق محمد السندي الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب أن أولياء أمور الطلبة شريك أساسي في تنفيذ أهداف الهيئة، وإنجاح عمليات مراجعاتها لأداء المدارس الحكومية والخاصة، وأن التواصل معهم يرسخ مبدأ الشفافية والمصداقية التي تنتهجها الهيئة مع شركائها الإستراتيجيين في العملية التعليمية.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي مع أولياء الأمور الذي عقدته الهيئة حول «عمليات مراجعة أداء المدارس الحكومية والخاصة»، بمشاركة أكثر من 150 ولي أمر، وذلك عبر برنامج (Teams)، الذي حاضر فيه كل من رئيس قسم مراجعة أداء المدارس الخاصة الأستاذة خولة العوجان، ورئيس مراجعة تعليمية بإدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية الأستاذ حسين إسماعيل، حيث تم – خلال اللقاء – التأكيد على دور أولياء الأمور في إنجاح عمليات المراجعة، وأهمية ملء الاستبانة الإلكترونية، والمساهمة الإيجابية في المقابلات، وتحفيز الطلبة على التعاون مع فريق المراجعة، ورفع وعيهم بأهمية المراجعة، وأهمية الاطلاع على تقارير مراجعات أداء المدارس المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، والاستفادة منها في اتخاذ القرارات، ومتابعة أداء المدرسة في تنفيذ توصيات الهيئة.

هذا، وقد تم – خلال اللقاء – التعريف بهيئة جودة التعليم والتدريب، ومهامها الأساسية المرتبطة بمراجعات أداء المدارس في مملكة البحرين، كما تم استعراض نبذة عن مجالات دليل مراجعة أداء المدارس والأحكام الواردة فيه، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور من أولياء الأمور.